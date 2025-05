Monza, in caso di sconfitta contro il Milan i brianzoli eguaglierebbero il triste record della Salernitana

In vista di Milan-Monza, ultima giornata di campionato, il clima fuori a San Siro si preannuncia infuocato. Tutta l’attenzione sarà puntata sui movimenti della Curva Sud e di tutto il popolo rossonero, pronto a farsi sentire sin dalle prime ore prima del match con un appuntamento simbolico a Casa Milan. Sarà un pomeriggio carico di passione, tensione e significato, in un finale di stagione che promette emozioni forti soprattutto fuori dal campo.

NUMERI E DATI OPTA

In caso di sconfitta, il Monza chiuderebbe questo campionato con 18 punti in classifica: nell’era dei tre punti a vittoria, solo quattro squadre hanno terminato una stagione di Serie A al di sotto di questa soglia (Brescia 12 nel 1994/95, Napoli 14 nel 1997/98, Ancona 13 nel 2003/04 e Salernitana 17 nel 2023/24).

Il Monza ha vinto l’ultima trasferta (2-1 vs Udinese), dopo 10 sconfitte consecutive fuori casa in Serie A, subendo 2.7 gol in media a partita; i brianzoli non ottengono due successi esterni di fila in campionato dal periodo tra febbraio e marzo 2024 (contro Salernitana e Genoa in quel caso).