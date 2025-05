Monza, Nesta a DAZN: "E' stato un anno duro. Spero di non trovarmi più in una situazione del genere"

Queste le parole a DAZN di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, prima della sfida contro il Milan: "Peccato per come è andata, ma mi porto via tante cose. Era il primo anno in A, mi porto via tanto. Abbiamo fatto sempre fatica, ci è mancato sempre qualcosa e questo è il grande rammarico che ho".

Sul futuro: "Da giocatore era tutto più facile. E' stato un anno duro, perdere fa male. Spero di non trovarmi più in una situazione del genere. Quello che ho imparato quest'anno me lo porterò dietro nel futuro".

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Monza:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, João Felix; Jovic. A disp Sportiello, Torriani, Leao, Theo Hernandez, Jimenez, Chukwueze, Emerson Royal, Florenzi, Thiaw, Fofana, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All. João Costa (Sergio Conceição squalificato).

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Ciurria, Caprari; Keita. A disp. Turati, Mazza, Brorsson, Lekovic, Izzo, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Zeroli, Palacios, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. All. Alessandro Nesta.

ARBITRO: Rutella di Enna.

ASSISTENTI: Prenna e Arace.

IV UOMO: Santoro.

VAR: Ghersini.

AVAR: Guida.