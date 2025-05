Napoli, Di Lorenzo su Conte: "Dopo la scorsa stagione avevamo bisogno di uno come lui: è un fenomeno"

vedi letture

"Il merito è soprattutto dell’allenatore. Dopo la scorsa stagione avevamo bisogno di uno come lui: è un fenomeno.” Con queste parole, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha voluto rendere omaggio ad Antonio Conte, tecnico degli azzurri, sottolineando il ruolo fondamentale avuto dall’allenatore nel riportare il club partenopeo al vertice del calcio italiano.

La Lega Serie A ha reso noti gli MVP della Serie A Enilive 2024/2025, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione.

"I vincitori - si legge nella nota della Lega - sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive 2024/2025 (a esclusione della 38ª giornata)".

Da considerare che McTominay ha vinto il premio di MVP assoluto della stagione, mentre Conte è stato eletto allenatore della stagione. Nella categoria "miglior under 23 Nico Paz ha avuto la meglio su Esposito (Empoli) e Yildiz. Svilar il miglior portiere (era in corsa con De Gea e Milinkovic-Savic), Bastoni, l'unico giocatore dell'Inter a vincere, ha superato la concorrenza di Buongiorno e Tavares. A centrocampo vince Reijnders, con l'olandese del Milan che batte Barella (e lo stesso McTominay). In attacco ha la meglio Retegui su Kean e Orsolini.

I MIGLIORI CALCIATORI DELLA STAGIONE:

MIGLIOR UNDER 23: Nico Paz (Como)

MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)

MIGLIOR DIFENSORE: Alessandro Bastoni (Inter)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Tijjani Reijnders (Milan)

MIGLIOR ATTACCANTE: Mateo Retegui (Atalanta)