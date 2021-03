Manchester United, oggi pomeriggio il derby contro il City

Il Manchester United, prossimo avversario del Milan in Europa League giovedì 11 marzo, nella giornata odierna giocherà una partita molto importante e sentita. Alle 17:30 va in scena il derby di Manchester contro il City di Pep Guardiola che arriva da una striscia positiva di 21 vittorie consecutive. I Red Devils secondi in classifica dovranno mettercela tutta per cercare di ottenere un risultato positivo contro i Citizens capolisti.