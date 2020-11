Manolas, Bakayoko e un Napoli molto corto: Gattuso prepara la sfida a Ibra

Difficile questa settimana di lavoro per il Napoli senza i nazionali, ma Gattuso e il suo staff stanno comunque preparando la partita contro il Milan con quelli rimasti a Castel Volturno. Due soprattutto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - gli uomini importanti per la fase difensiva. Manolas, che andrà a contrastare in elevazione Ibrahimovic sulla palla lunga, e Bakayoko, che dovrà essere intelligente a chiudere le zone nella trequarti, dove Ibra cercherà spazi per le sue giocate. E poi a chiudere ci sarà sempre pronto Koulibaly. Ma il concetto su cui il tecnico sta battendo forte e quello di tenere la squadra molto corta e alta, costringendo Zlatan ad andar a prendersi palla nella propria metà campo dove logicamente crea meno pensieri al Napoli.