Milan all'esame Bologna: i 24 convocati di mister Vincenzo Italiano
Il Milan questa sera sarà impegnato alle ore 20.45 in casa del Bologna, allo stadio "Renato Dall'Ara", per affrontare il 23° turno del campionato di Serie A Enilive: una gara che si disputerà con cognizione di causa rispetto ai risultati di tutte le altre dirette concorrenti per la zona Champions League. Ieri pomeriggio il club rossoblù, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei 24 convocati per la partita contro la formazione milanista di mister Massimiliano Allegri.
La nota del Bologna sul proprio sito ufficiale con cui comunica i 24 convocati per la sfida di domani contro il Milan:
"Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;
Difensori: Casale, Heggem, Helland, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Lorenzo De Silvestri non è disponibile a causa di una colica addominale".
