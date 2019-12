Milan, il bilancio al Dall'Ara è positivo: Diavolo indenne dal 2002

Il Milan è uscito indenne in tutte le ultime 13 spedizioni al Dall’Ara contro il Bologna in Serie A, grazie a 9 vittorie e 4 pareggi. I padroni di casa, di fatto, non strappano un successo contro i rossoneri dal lontano marzo 2002. Il quadro complessivo delle sfide in Emilia Romagna tra le due formazioni tuttavia recita 25 vittorie a testa, con 21 pareggi a chiudere il novero degli incontri nel massimo campionato.