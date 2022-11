Milan-Salisburgo, le dichiarazioni del tecnico Jaissle in conferenza di vigilia

MilanNews.it

© foto di Andrea Losapio

Mathias Jaissle, allenatore del Salisburgo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan.

Il Salisburgo deve per forza vincere per passare il turno...

"Quando sei in una finale del genere, vuoi vincerla. Da questo punto di vista, la strada è chiara. Siamo arrivati qui con il petto in fuori. Tutti sanno che sarà una finale. Siamo di fronte a una squadra di livello mondiale che forse è anche più forte in casa di quanto lo siamo noi a Salisburgo".

La pressione è, però, sul Milan.

"Il Milan è una squadra che appartiene a questa competizione, comprese le fasi a eliminazione diretta. È nel loro DNA. Ma ho una grande speranza. E poi forse l'impossibile accadrà in un grande giorno...".

Sarete collegati con Chelsea-Dinamo Zagabria?

"Spero che il collegamento radio funzioni bene a San Siro. Ma vogliamo guardare a cosa possiamo influenzare, cioè la nostra partita"

Stesso piano della partita d'andata?

"Quel piano è la base del nostro calcio. Ma avremo sempre altri piano nella manica, altrimenti sarebbe troppo facile da calcolare".