MN - Cagliari, Zenga: "Ecco quando ho saputo del mio addio. Cragno? Tra i migliori in Italia"

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Sono felice per Cragno, è tutto merito suo. E' cresciuto tantissimo, ed è uno dei portieri migliori in Italia. Quando ho saputo che non sarei stato confermato? Questo pomeriggio alle 16. Saluti finali con la squadra? Sono momenti personali, così come quello che ci si dice con i ragazzi. Sono ricordi indelebili, così come gli sguardi di tutto il team di lavoro. Significa aver lasciato qualcosa. Penso di aver portato passione e professionalità. Hanno dimostrato di potersela giocare in maniera ancor più sfrontata di quanto fatto in questo ultimo periodo".

