MN - Sparta Praga, Kotal in conferenza: "Milan e Lille non paragonabili a noi, Ibra è il migliore"

Václav Kotal, allenatore dello Sparta Praga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan.

Sull'esperienza dei giocatori già passati in Italia: "Se mi sono consultato con loro? Certamente, abbiamo parlato a lungo per approfondire le caratteristiche principali del calcio italiano"

Su Ibrahimovic: "Sta giocando molto bene, occupa benissimo l’area di rigore ed è un grande finalizzatore. È il migliore".

Sulle favorite del girone: "Secondo me sia che il Milan che il Lille non si possono paragonare a noi. Sono sicuramente squadre che hanno un grande livello e che appartengono a grandi campionati. È vero che abbiamo fatto 6/6 in campionato, ma le partite più importanti ci stanno ancora aspettando".

Sulle possibili provocazioni di Zlatan: "Dubito che Zlatan abbia imparato qualche parola in ceco (sorride, ndr)”.