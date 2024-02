Monza, Palladino sul Milan: "Affronteremo una grande squadra, lo studieremo anche in coppa"

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, nell'intervista rilasciata a DAZN dopo la gara pareggiata per 0-0 col Verona, ha parlato anche del prossimo impegno della sua squadra contro il Milan (domenica 18 febbraio alle 20.45). Questo il pensiero dell'allenatore dei brianzoli sulla squadra rossonera di Stefano Pioli:

"Affrontiamo una grande squadra, osserveremo anche la performance in coppa per studiarli al meglio. A noi tocca scendere in campo con convinzione ma, soprattutto, con leggerezza mentale e grande serenità" riporta tuttomercatoweb.com.