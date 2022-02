Mourinho: "Nove assenti sono tanti, domani devo distruggere metà della Primavera che gioca col Milan perché devono stare con noi"

Josè Mourinho, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Verona, ha parlato delle assenze nella Roma e di come dovrà attingere alla squadra Primavera: "Nove assenti sono tanti, ogni squadra con nove assenti avrebbe tante difficoltà. In panchina non avrò tutti i giocatori. Mi dispiace, ma devo distruggere metà della Primavera che domani gioca col Milan, perché devono stare con noi".