Marko Rog è un nuovo giocatore del Siviglia, che lo ha tesserato in prestito fino al giugno prossimo, come specificato quest'oggi dal sito ufficiale degli andalusi. "Sevilla FC e SSC Napoli hanno raggiunto un accordo per l'acquisto senza opzione di acquisto fino al prossimo 30 giugno del centrocampista Marko Rog".