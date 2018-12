Olympiacos, i convocati per la sfida contro il Milan

Ecco la lista dei convocati dell'Olympiacos per la sfida di questa sera contro il Milan pubblicata dal profilo Twitter del club greco:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μίλαν. / The squad players selected ahead of the match against @acmilan. ️️#olympiacos #UEL #OLYMIL #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/GJXt4EcYvM