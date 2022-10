Palladino: "Il Monza si esalta nelle partite complicate: daremo qualcosa in più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino, allenatore del Monza che ha fatto risalire la squadra brianzola dopo un inizio negativo con mister Stroppa in termini di risultati, ha parlato al Corriere della Sera e ha commentato l'imminente impegno a San Siro contro il Milan. Queste le sue parole: "Nelle partite più complicate il Monza si esalta. Sarà durissima ma al contempo giocheremo in uno stadio pieno in una bellissima atmosfera. È una di quelle serate in cui bisogna andare più forte e dare qualcosa in più"