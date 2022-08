Palomino e la positività al doping: il difensore chiede di essere ascoltato dalla Procura

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Confermata con le controanalisi la positività al doping per la sostanza Clostebol Matabolita, José Luis Palomino aveva sette giorni per chiedere alla procura antidoping di essere ascoltato e, secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Atalanta si è avvalso di questa possibilità. Probabilmente ad inizio settembre avverrà l'audizione della procura, in cui il difensore dell'Atalanta presenterà la propria memoria difensiva e probabilmente non prima di ottobre il difensore verrà giudicato dal Tribunale Nazionale Antidoping.