Pecchia sulla qualità del Milan: "Theo e Leao è una delle catene più forti in circolazione per qualità, fisicità e talento"

In vista della prossima gara contro il Milan, Tardini sold out per la seconda settimana consecutiva: a Parma c'è grande attesa per la sfida di domani contro il Milan, con i crociati chiamati a misurarsi con i vice campioni d'Italia. Dopo l'ottima prestazione contro la Fiorentina, si cercano conferme contro un avversario sulla carta di un livello ancora più alto. Queste le dichiarazioni di Fabio Pecchia direttamente dal Mutti Training Center di Collecchio:

Hai predisposto qualcosa di particolare?

"Bisogna aiutarsi, al di là del tema tattico bisogna lavorare insieme di reparto, di fronte abbiamo dei campioni"

Il Milan ha Theo ed Hernandez a sinistra, come risponderà il Parma, serviranno scelte conservative?

"Theo e Leao è una delle catene più forti in circolazione per qualità, fisicità e talento. Bisogna tenerne conto, Couli dovrà lavorare molto bene. Avrà un bell'esame da affrontare".