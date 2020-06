Pres. Lecce dopo il ko contro il Milan: "Siamo in piena emergenza infortuni"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato così la sconfitta di ieri della sua squadra contro il Milan: "Siamo in piena emergenza infortuni. Chi è sceso in campo contro il Milan deve essere solo ringraziato perché ha giocato in condizioni precarie - riporta Tuttosport -. Preoccupato per le prossime partite? No. Sono sicuro che grazie al lavoro dello staff medico e del preparatore atletico possiamo recuperare tutti nel giro di poco tempo e permettere di poter dare a Liverani la possibilità di scegliere. Quando il nostro tecnico ha avuto questa opportunità il Lecce ha centrato una serie di risultati prestigiosi. E’ inutile fare processi in questa situazione di emergenza".