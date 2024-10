Problema muscolare per Lobotka con la Slovacchia: a fine mese c'è Milan-Napoli

Arrivano notizie sconfortanti per il Napoli dopo la sfida di Nations League tra Azerbaigian e Slovacchia. Il centrocampista azzurro della nazionale slovacca Stanislav Lobotka è uscito all'83' dopo un problema fisico. Secondo quanto ha riportato la rete televisiva slovacca STVR, il regista partenopeo si è infortunato al muscolo della coscia. Non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare fermo. "A Napoli non saranno entusiasti. Lui è uno dei giocatori più importanti per loro. Possiamo solo sperare che guarisca subito. Sarebbe una perdita significativa", ha dichiarat l'ex attaccante Róbert Vittek.

Anche il Milan segue la vicenda dal momento che il Napoli sarà avversario rossonero a fine mese: il big match è in programma martedì 29 ottobre alle ore 20.45 a San Siro. Nei prossimi giorni si capirà l'entità del danno per il centrocampista della squadra di Antonio Conte e la durata dell'eventuale tempo di recupero.