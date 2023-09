PSG, Barcola infiamma il Parc des Princes. Luis Enrique: "È meraviglioso averlo con noi"

Grande festa al Parc des Princes per il 4-0 rifilato dal Paris Saint-Germain al Marsiglia. La squadra di Luis Enrique ha dominato in lungo e largo, mandando un segnale forte al campionato. Protagonista della sfida Bradley Barcola, schierato da esterno sinistro nel 4-4-2 del tecnico spagnolo. Una scelta che si è rivelata vincente: "Sono molto felice di essere stato titolare. Sono stato in grado di mostrare alcune cose buone", ha detto l'ex Lione.

"Era importante vincere questa partita e lo abbiamo fatto. Penso che siamo stati superiori, abbiamo tenuto un ritmo alto fin dall'inizio della partita. Abbiamo provato ad attaccare sempre. Anche vedere uno stadio così è stato incredibile, ed è stato fantastico quando sono stato sostituito: non pensavo che la gente mi avrebbe applaudito in quel modo. Per me è la prima volta".

Luis Enrique ha esaltato la prova del suo gioiello: "È vero, per lui era la prima volta da titolare con noi. È un giocatore con una progressione fantastica. Mi piace tutto di lui: è un ragazzo giovane che ha ampi margini di miglioramento. Porta velocità e anche lavoro difensivo. È capace di segnare e ha un ottimo tiro di destro. È una meraviglia avere Bradley nella nostra squadra".