Roma, De Rossi alla Rai: "Conferma in panchina? Penso solo ad andare avanti in Europa"

vedi letture

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato così ai microfoni della Rai prima del match di Eurpopa League contro il Milan:

Sulla conferma in panchina: "Il mo obiettivo è continuare il nostro percorso in Europa. Sono grato e felice, ma se c'è una cosa che può offuscare questa conferma è la partita di stasera. Più avanti penseremo al futuro".

Sulle scelte: "Non avevo grossi dubbi. Abbiamo visto che il Milan ha cambiato qualcosina, Musah giocherà largo per limitare Spinazzola. Questo è il bello del nostro lavoro, mosse e contromosse. Spero che i miei giocatori facciano una grande partita come all'andata".

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Milan:

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. A disp. Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Abraham, Llorente, Azmoun, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa, Angelino. All. Daniele De Rossi.

MILAN: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Adli, Reijnders, Jovic, Okafor, Chukwueze, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.