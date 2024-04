Roma, Mancini a Sky: "Siamo rimasti in 10 e abbiamo saputo soffrire tantissimo"

vedi letture

Gianluca Mancini ha parlato a Sky al termine di Roma-Milan di Europa League. Le sue dichiarazioni:

La dedica sul gol per Mattia: “Mi fai commuovere, è un magone forte. La mia famiglia soffre, volevo fare questa maglietta per dargli forza. So che si rialzeranno, sono felice per questa serata. Ho cercato di fare un gesto per la famiglia e per Mattia. Il padre è venuto qua tante volte, sono stati giorni difficili e sono abbastanza emozionato”.

Il valore per te e la Roma di questa serata: “Conta la Roma. Era una partita difficile, siamo rimasti in 10. Conta solo la Roma ed il collettivo. Abbiamo saputo soffrire tantissimo, per il terzo anno di fila siamo in una semifinale. Siamo orgogliosi e concentrati per le prossime”.