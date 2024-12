Roma, prima del Milan c'è il Parma: Ranieri recupera tre giocatori, Cristante ancora out

La Roma ha convocato 25 calciatori per la partita di domani contro il Parma. Importanti novità rispetto all'ultima gara giocata contro la Sampdoria: tornano Mancini, Kone e Hummels, mentre è ancora out Cristante, che non ha recuperato dall'infortunio. Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione di Ranieri:

Portieri: Marin, Ryan, Svilar

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangare, Abdulhamid

Centrocampisti: Baldanzi, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Saelemaekers, Shomurodov, Soule