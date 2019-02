Roma, scritte contro Kolarov: "Abbassa la cresta, croato di m..."

Clima di alta tensione a Roma dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia con il 7-1 rimediato a Firenze e l'immediata vigilia contro il Milan. I tifosi ce l'hanno con Aleksandar Kolarov per una reazione inadeguata contro un supporter alla stazione Termini al momento della partenza per Firenze. Neanche le dichiarazioni di qualche tempo in cui affermava che i tifosi non capivano niente di calcio non sono state ben digerite. E così nella zona del Torrino, noto quartiere della capitale, sono apparse sui muri scritte contro il terzino giallorosso: “Kolarov croato”, “Kolarov ‘croato’ di me..a!”, “Kolarov abbassa la cresta”.