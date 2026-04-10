Runjaic scottato dal tris di settembre: "Sicuramente non giocheremo a 4 come all'andata"

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Così come Massimiliano Allegri, anche il suo omologo dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa, in Friuli, alla vigilia della gara di domani pomeriggio alle 18 a San Siro tra rossoneri e bianconeri, valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Il tecnico ha presentato la sfida parlando dei giocatori recuperati, dello stato di forma della sua rosa ma anche di quello che si aspetta a livello tattico dal Milan e dai suoi giocatori. Un estratto delle sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di TMW.

Torna Davis, l'idea di mettere tre giocatori offensivi viene scartata o resta un'opzione anche con lui?

"Non voglio escludermi nessuna opportunità, il 3-4-2-1 resta un'opzione così come il 3-5-2, sicuramente non giocheremo a 4 come all'andata, il che non vuol dire che non stiamo pensando a dei cambiamenti. Davis chiaramente contro il Como ci è mancato, un giocatore in fiducia, in forma e che ci da tanto. Ci sono diverse opportunità, prenderò delle decisioni definitive prima della gara".