S. Inzaghi a DAZN: "Arrabbiato per il risultato, è bugiardo. Dispiace per i ragazzi"

L'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi è stato intervistato da DAZN al termine di Milan-Lazio:

Cosa l’ha delusa di più? “Mi ha fatto arrabbiare il risultato, è bugiardo. Siamo dispiaciuti, siamo venuti qua con dei problemi di formazione e abbiamo tenuto il campo nel migliore dei modi. Avremmo meritato di più ma il calcio è questo. Abbiamo avuto il predominio qui a San Siro, spiace per il risultato ma non rispecchia l’andamento della partita”.

Sulle situazioni: “Abbiamo avuto tante situazioni, dopo il 2-2 avevamo la mano la partita. Sapevamo che giocavamo con una squadra che non perde da tantissimo e c’è un motivo. Che ci serva per crescere. La squadra ha fatto un’ottima gara”.

Sui gol subiti su palla inattiva: “Sul primo gol c’era una marcatura ma Rebic è saltato libero, dovevamo fare meglio sul gol di Theo. Il sesto marcatore nostro era Luis Alberto gli ha lasciato due metri che sono stati fatali. Dispiace per i ragazzi, non avrebbero meritato questo risultato”.

I gol subiti dalla Lazio sono tanti: “Il problema è che bisogna fare più attenzione. In un’occasione alla fine è stato bravo Reina. Dobbiamo lavorare meglio di squadra, non credo sia un problema dei difensori. Con questo Milan non ti puoi permettere questo atteggiamento che abbiamo avuto, rivedibile. Recupereremo giocatori importanti che in questo momento ci mancano, sono dispiaciuto per il risultato ma dobbiamo ripartite dalla prestazione”.

Cosa è successo nel finale? “Eravamo stanchi, sia noi che il Milan. Sembrava che ne avessimo più noi, poi purtroppo abbiamo preso gol. Immobile e Savic non ce la facevano più, ho preferito cambiarli. Caicedo era uscito affaticato contro il Napoli, ieri Muriqi aveva fatto bene e pensavo fosse la partita adatta a lui”.