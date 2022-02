Salernitana, Djuric a DAZN: "Abbiamo dato tutto contro una super squadra come il Milan. Risultato meritato"

Milan Djuric ha parlato a DAZN nel post partita di Salernitana-Milan:

Ci avete messo tutto: “Sapevamo che era una partita molto difficile, abbiamo messo tutto in campo davanti ad una super squadra come il Milan. Loro hanno grandi campioni, noi abbiamo cercato la vittoria ma contro queste squadre anche un pareggio può andare bene”.

Che serata è? “Sicuramente una delle serate più belle. Sono storiche, non capita tutti i giorni che il Milan venga qui a Salerno: faremo di tutto per far sì che succeda anche l’anno prossimo”.

Sulla salvezza: “Quando si cambia un allenatore è sempre un dispiacere per tutti, non si può scaricare tutta la colpa sul mister. Mister Nicola è un allenatore con molta voglia di fare. Penso che stasera abbiamo fatto in modo che il mister sia fiducioso. Il risultato è più che meritato”.

Sul tifo di Salerno: “Non ho più parole, è uno spettacolo per tutti. Stiamo cercando in tutti i modi di renderli orgogliosi”.