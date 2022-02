Salernitana, Verdi in dubbio per il Milan: se non ce la fa staffetta Ribery-Perotti

Simone Verdi, trequartista della Salernitana, è in forte dubbio per la sfida di domani sera dei campani contro il Milan: l'ex rossonero soffre infatti di un affaticamento muscolare rimediato nella gara contro lo Spezia in cui ha segnato una doppietta. Come riporta Tuttosport, sarà decisiva la seduta di rifinitura di oggi pomeriggio. Se non dovesse farcela, ci sarà una staffetta tra Ribery e Perotti.