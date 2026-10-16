Salisburgo, il capitano Tabakovic spiega: "C'è stata una differenza abissale con il Milan"

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Il tecnico del Salisburgo ha analizzato con grande onestà la sconfitta per 4-0 contro il Milan che ha meritato la vittoria

Il sito ufficiale dell'UEFA riporta le parole di Haris Tabaković, capitano del Salisburgo, al termine del match di ieri sera perso 4-0 contro il Milan: "Si è vista una differenza abissale nel nostro gioco in contropiede, rispetto al loro. Il loro sviluppo generava sempre un cross perfetto, una corsa perfetta; i loro esterni sono stati incredibili nell'uno contro uno, e noi spesso non siamo stati all'altezza in questo senso. Anche se penso che siamo stati coraggiosi con la palla tra i piedi, abbiamo pressato alto. Tuttavia, non siamo stati abbastanza efficaci in area di rigore".

Questo invece il commento del tecnico del Salisburgo, Danny Röhl: "Abbiamo iniziato bene nei primi dieci-quindici minuti, recuperando palla, ma non siamo stati abbastanza cinici sotto porta. Poi loro hanno giocato bene e si sono portati sul 2-0. Tuttavia, devo dare merito alla mia squadra; sono rimasti coraggiosi e hanno lottato con grande determinazione. Oggi si è vista chiaramente la qualità del Milan. Alla fine, la sconfitta è stata meritata, anche se forse con due gol di scarto in meno".