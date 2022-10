Salisburgo, Siewald: "C'è tanta eccitazione: non vedo l'ora di allenarmi a San Siro"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Salisburgo classe 2001 Nicolas Siewald ha parlato così ai canali ufficiali del club austriaco in vista della sfida decisiva di Champions League contro il Milan di mercoledì, dopo la vittoria in campionato di sabato contro l'Hartberg: "C’è tanta eccitazione per mercoledì, non vedo l’ora di allenarmi martedì a San Siro: è uno stadio incredibile e ho sempre sognato di vederlo; ora ho l’opportunità di giocarci e voglio vincere ovviamente”