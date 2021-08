Sampdoria, D'Aversa: "Yoshida sta bene, può giocare dall'inizio con il Milan"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa ha sottolineato l'importanza del ritorno di Yoshida dagli impegni con la Nazionale giapponese alle Olimpiadi: "Abbiamo avuto tanti giocatori impegnati in Nazionale, cosa che dimostra il valore internazionale di questa squadra, ma anche le difficoltà che si possono avere nei differenti carichi di lavoro della preparazione. Yoshida in ogni caso è già pronto per giocare dall'inizio, sta bene fisicamente e mentalmente".