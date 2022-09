Sampdoria, Giampaolo sul Milan: "E' la squadra più forte, sarà durissima per noi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, alla vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato così dei rossoneri in conferenze stampa: "Nell'anno solare mi pare abbia perso una sola partita - riporta tuttomercatoweb.com -. E' la squadra più forte, per le partite giocate ultimamente, per la maturità e consapevolezza di squadra forte, è una partita durissima dove dobbiamo dare il 110%".