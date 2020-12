Sampdoria, Ranieri: "Il Milan gioca benissimo, Pioli sta facendo un lavoro eccellente"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato all'anti-vigilia della sfida contro il Milan a Marassi: "Sarà una partita spero bellissima. Dovremo dare prova di noi stessi, di compattezza e spirito di sacrifici. Ho visto ieri sera la partita contro il Celtic, il Milan ha fatto una partita meravigliosa. Attaccano gli spazi, velocità, giocando a uno-due tocchi, ricercano la profondità e il gol. Sarà veramente una gran bella partita, almeno me lo auguro. Sono Ibra-dipendenti? Non è un Milan Ibra-dipendente. E' un Milan che gioca benissimo, Pioli sta facendo un lavoro eccellente. Sono contento per lui che il Milan non lo ha cambiato all'ultimo e i fatti stanno dando ragione sia alla società ma soprattutto a lui. Complimenti Stefano, è una squadra che gioca a memoria, sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Con Ibrahimovic hanno una certa tranquillità e punto di riferimento. Senza Ibra sono tutti a disposizione per fare il gioco della squadra. Ci vorrà una Sampdoria perfetta che non sbaglia nulla e che riesce a restare compatta e a fare la sua partita perchè sappiamo fare delle ottime partite. Dobbiamo fare una partita bellissima, perfetta con tanta volontà, spirito libero perchè perdere col Milan ci sta. L'anno scorso abbiamo fatto 0-0 a San Siro e poi abbiamo perso qua prendendo quattro gol. Io voglio vedere una squadra senza paura, giocare e poi se si perde pazienza ma io voglio vedere la squadra lottare e correre per 90 minuti da squadra".