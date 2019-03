Sassuolo, De Zerbi in conferenza: "Il Milan ha un'anima, Piatek può diventare uno dei primi 5 centravanti al mondo"

Queste le parole in conferenza stampa di Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, in vista della sfida di domani in casa del Milan: "Giocare davanti a 60mila non è come giocare davanti a 5 o 10mila, è un provilegio e spero sia uno stimolo per tutti per fare un grande risultato - riporta tuttosassuolocalcio.com -. Il Milan ha Piatek che può secondo me diventare uno dei primi 5 attaccanti centrali al mondo, poi ne ha tanti altri, ma se devo estrarre una qualità del Milan, dico che è una squadra che ha un'anima, e dobbiamo trovarla anche noi perchè è quella che sposta gli equilibri, più della tattica, della condizione atletica, il Milan ha un'anima che lo ha fatto compattare nei momenti di difficoltà. Brignola si è rotto una mano, gli altri stanno bene, Di Francesco convive con una pubalgia, si allena, lo tengo in considerazione, ma non lo posso tenere in considerazione al 100%, Lirola è un po' affaticato, Rogerio potrebbe tirare un po' il fiato domani o forse no, vedremo. Un indizio lo dò, domani gioca Magnanelli, perchè sta bene, ha fatto un'ottima partita con la Spal, è al 100% fisicamente e mentalmente".