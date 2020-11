Sassuolo, De Zerbi: "Non firmerei per il quarto posto"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato così a Tiki Taka sugli obiettivi stagionali della sua squadra che attualmente è seconda a due punti dal Milan capolista: "Se firmerei per il quarto posto? Non firmo perché ci stiamo divertendo, ci piace il lavoro che facciamo e perché dobbiamo firmare? Ma non firmo per nessun posto, non solo per il quarto. Ci giochiamo il campionato e vedremo quello che verrà. Ancora non siamo a pieno regime, abbiamo fuori dei giocatori importanti. Non siamo abituati a perdere 10-12 giocatori ogni volta che c’è la sosta per le nazionali, il che non vuol dire che quando saremo al 100% faremo dei risultati migliori però al momento non siamo al massimo del nostro potenziale”.