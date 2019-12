Sassuolo, la squadra di De Zerbi vuole evitare la sesta sconfitta contro Pioli

La Gazzetta di Modena in edicola oggi dedica un approfondimento al Sassuolo e alla prossima sfida in casa del Milan. "Sassuolo, a S.Siro per spezzare l'equilibrio con Pioli" scrive il quotidiano nella sua sezione sportiva. L'attuale allenatore del Milan, che a Sassuolo ha allenato ai tempi della serie B, ha affrontato i neroverdi in dodici occasioni raccogliendo cinque successi, altrettanti ko e due pareggi. I neroverdi proveranno a infliggere il sesto dispiacere all'allenatore emiliano.