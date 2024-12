Serie A, Monza-Juventus 1-2: i bianconeri conquistano i tre punti con fatica

Vince 1-2 la Juventus contro il Monza all'U-Power Stadium nel match valido per la 17^ giornata di Serie A.

McKennie, Birindelli e Nico Gonzalez, tre gol nel primo tempo. La partita inizia con il Monza che manda un chiaro segnale alla Juventus in ripartenza, ma i bianconeri reagiscono e dopo neanche 3' di gioco sfiorano il vantaggio con Yildiz, che rimpalla un rinvio di D'Ambrosio e per poco non beffa Turati. La squadra di Thiago Motta fa la partita e sfrutta Vlahovic come riferimento offensivo: al 6' arpiona un cross di Yidiz e appoggia per Nico Gonzalez, il quale prova il mancino a giro, ma Turati è attento e blocca a terra. L'argentino sbaglia clamorosamente un appoggio al 10' e così Caprari attacca la retroguardia della Vecchia Signora, puntando Gatti e provando a piazzare il destro sul secondo palo dal limite: il tiro è largo e la sfera si perde sul fondo. L'ex Fiorentina è il grande protagonista di questo inizio di match e sugli sviluppi di un corner smanacciato da Turati, prova di testa a sorprendere l'estremo difensore, che ha un buon riflesso e devia ancora in angolo. Questa volta però il mancino di Koopmeiners fa molto male perché trova tutto solo in area piccola Weston McKennie, che con il destro appoggia in porta al 14' e fa 1-0 per la Juventus sul Monza. Gli uomini di Nesta non ci stanno e al 22' trovano l'1-1 quasi a sorpresa con Samuele Birindelli: ottimo cross da sinistra di Carboni sul secondo palo per l'esterno destro, che arriva in corsa e con il mancino trova un tiro imparabile, che si insacca alla destra di Di Gregorio. Al 39' però i bianconeri tornano avanti grazie a Nico Gonzalez, che è il più lesto di tutti ad approfittare di un rimpallo in area dopo una protezione di Locatelli e a battere Turati con il destro da pochi passi.

La Juventus regge e conquista 3 punti fondamentali.Gara piacevole all'U-Power Stadium, con il secondo tempo che non è da meno rispetto al primo. Al 47' Bianco si mette in proprio e obbliga Di Gregorio alla parata dopo una percussione che lo aveva portato al limite dell'area. Sul ribaltamento di fronte, azione elaborata della Juventus, che alla fine calcia in porta con Yildiz da sinistra, ma Turati è bravo a difendere il suo palo. La mole di gioco della Vecchia Signora sfocia in un tentativo dalla distanza da parte di Nico Gonzalez, che trova una traiettoria insidiosa, con il pallone che rimbalza davanti all'estremo difensore di casa, ma alla fine il portiere biancorosso se la cava. Passano 60 secondi e va in scena il replay dell'azione precedente, con l'esterno che questa volta tira un po' più centrale. Al 70' chance clamorosa per D'Ambrosio, che riceve in area dopo un lungo possesso del Monza, stoppa il pallone e calcia con il sinistro tutto solo da posizione centrale, ma la sfera termina alta sopra la traversa della porta difesa da Di Gregorio. Al 76' l'occasione ce l'ha la Juventus con il colpo di testa di Yildiz da posizione defilata che viene ottimamente murato da Turati. Questa è l'ultima vera emozione della gara, che si chiude con il successo dei bianconeri sui brianzoli per 2-1.