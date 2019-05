Sky - Conte sempre più vicino all'Inter: firmerà un contratto quadriennale

Antonio Conte è sempre più vicino a firmare con l'Inter. Ulteriori aggiornamenti sul cambio di panchina in casa nerazzurra arrivano dagli studi di Sky Sport: c'è un'intesa di massima tra le parti da formalizzare nei tempi giusti. Potrebbe anche firmare un quadriennale e non un triennale, legandosi quindi al club di Corso Vittorio Emanuele fino al 2023. La svolta di Beppe Marotta ha avuto il sopravvento visto che lui ha portato avanti quest'idea e alla fine ha convinto anche la proprietà a compiere questo sforzo economico. Conte ha visto nell'Inter i programmi più affascinanti, mentre dalla Juventus non sono mai arrivati segnali di preallarme per un eventuale ritorno in caso di sostituzione di Massimiliano Allegri.