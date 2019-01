Sky - Juventus, problema ai flessori per Mandzukic: è in forte dubbio per la Supercoppa contro il Milan

Secondo quanto riferisce Sky, in casa Juventus, si è fermato Mario Mandzukic, il quale ha riportato un problema ai flessori della coscia sinistra: l'attaccante croato salterà certamente il match di Coppa Italia di sabato contro il Bologna ed è in forte dubbio per la gara di Supercoppa italiana contro il Milan in programma mercoledì prossimo a Gedda.