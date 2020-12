Sky - Lazio, in corsa la rifinitura in vista del Milan: Correa in gruppo

Secondo quanto riferisce Sky, la Lazio sta svolgendo ora la rifinitura in vista del Milan e Joaquin Correa, che era in dubbio dopo aver saltato la gara contro il Napoli per un problema muscolare, si sta allenando regolarmente in gruppo. L'argentino, se non avrà problemi, dovrebbe quindi essere a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di domani sera a San Siro contro i rossoneri.