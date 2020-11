Sky - Napoli, Gattuso tornerà al 4-3-3: Bakayoko verso la panchina

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Rino Gattuso dovrebbe rispolverare il 4-3-3 in vista di Napoli-Milan. L'emittente satellitare fa sapere che tanto dipenderà da Bakayoko, che è tornato dopo un'influenza, ma dovrebbe partire dalla panchina. In mediana ci sarà Demme, uomo-simbolo di questo modulo, con Fabian Ruiz ed Elmas. In attacco out Lozano, spazio a Politano con Mertens e Insigne. In porta Meret sta meglio di Ospina.