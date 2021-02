Edin Dzeko non sarà in campo domenica contro il Milan: come riporta Sky, infatti, l'attaccante della Roma, che si è infortunato ieri contro il Braga in Europa League, si è sottoposto oggi ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore sinistro. Il giocatore bosniaco resterà fuori per almeno due settimane.