Sky - Sampdoria in ansia per Gabbiadini. Giovinco potrebbe sostituirlo subito

Come riportato da SkySport, la Sampdoria teme seriamente per l'infortunio subito da Manolo Gabbiadini, i cui esami diagnostici saranno svolti nella giornata di oggi. In blucerchiato, di conseguenza, sarebbe pronto l'arrivo dello svincolato Sebastian Giovinco. Domenica 12 febbraio ci sarà la sfida contro il Milan.