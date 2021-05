Sky - Verso Juve-Milan, Pirlo sceglie Morata e McKennie. Chiesa c'è, Dybala in panchina

Giovanni Guardalà, corrispondente per la Juventus di SkySport, si è così espresso in diretta da Torino sulla formazione dei bianconeri per la sfida di stasera contro il Milan: "Pirlo ha a disposizione tutti i suoi uomini, quindi ampia scelta per lui in un'annata in cui non ha sempre potuto contare sulla profondità della rosa; oggi in panchina ci saranno giocatori che possono essere utili a partita in corso. Dybala andrà in panchina, con Morata titolare al fianco di Ronaldo; anche Kulusevski sarà inizialmente tra le riserve, il titolare in quella posizione sarà McKennie. Ballottaggio tra Bentancur e Arthur per giocare al fianco di Rabiot. Chiesa è recuperato. Cuadrado e Danilo saranno i terzini, coppia centrale De Ligt e Chiellini con Bonucci che partirà dalla panchina".