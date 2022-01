Sky - Verso Mlan-Juventus, la probabile formazione dei bianconeri

Secondo Sky Sport non ci dovrebbero essere particolari sorprese tra le scelte di Allegri per la sfida di domani sera a San Siro contro il Milan, fischio d'inizio alle 20:45 su DAZN. C'è un unico dubbio per il tecnico bianconero e riguarda la fascia destra: se dovesse giocare Bernardeschi allora Cuadrado scalerebbe terzino, in caso contrario Cuadrado esterno e De Sciglio dietro di lui in difesa.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, McKennie; Dybala, Morata. All. Allegri.