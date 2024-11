Slovan, Savvidis: "Affrontiamo forse il miglior club italiano..."

C'è grande fermento a Bratislava per la partita di Champions League dei padroni di casa dello Slovan contro il Milan, in programma oggi alle 18.45 e valida per la quinta giornata della league phase della competizione. Nel bollettino pre gara che il club slovacco ha pubblicato sul proprio sito alla vigilia della sfida, c'è anche un'intervista al centrocampista greco Kyriakos Savvidis, giocatore classe 1995 arrivato nel 2023 in Slovacchia. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Savvidis sulla sfida: "Ho sempre seguito molto la Serie A, ma giocare sul campo è tutta un’altra cosa. Per quanto riguarda la storia della UEFA Champions League, affrontiamo forse il miglior club italiano. Non voglio pensare solo alla grandezza di questa partita, preferisco vederla come un’altra occasione per provare a ottenere qualcosa. Non siamo qui per caso o per fortuna. Siamo qui per un motivo, e questo va dimostrato sul campo."