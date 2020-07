SPAL, Tomovic: "Peccato per il pareggio, fino all'espulsione siamo andati bene"

In campo nel pareggio ottenuto dalla sua SPAL contro il Milan (2-2), il difensore Nenad Tomovic ha parlato così nel post gara ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Nel primo tempo siamo andati bene, fino a quando D’Alessandro si è fatto espellere. Peccato perché da quel momento è iniziato tutto a girare male. Nel secondo siamo usciti per difenderci e provare a ripartire. Poi il secondo gol è stato una mazzata mentale perché non è la prima volta che succede così. Però abbiamo dimostrato che siamo vivi e lotteremo fino alla fine. Noi ci crediamo e non molliamo. Adesso avremo gli scontri diretti e nelle prossime sfide si deciderà tutto".