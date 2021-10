Spalletti: "VAR a chiamata? Può sembrare una cosa interessante"

Il VAR a chiamata può essere una soluzione? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro il Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A, ha risposto così: "Devo ancora documentarmi bene. Detta così può sembrare una cosa interessante. Se ci penso così di getto le società dovrebbero organizzarsi ad avere un elemento che viene da quella professione, ad avere un professionista che fa quello perché ci vorrebbe l'ex arbitro, l'ex guardalinee dentro le società che può insegnarci altre cose e si prende la responsabilità della chiamata, capendo quand'è importante. Diventerebbe come una sostituzione: se una chiamata non la sfrutti bene... Chi lo dice a me qual è la chiamata giusta? Ci vorrebbe un professionista, una telecamera sempre sulla palla che fa seguire queste cose al professionista. Attraverso l'approfondimento dello scorrimento della palla questo ex arbitro deciderebbe qual è il momento giusto".