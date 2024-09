Theo e Leao pericolosi, Di Francesco: "Hanno voglia di dimostrare dopo quelle piccolo cose accadute all'Olimpico"

Il Venezia si prepara alla terza trasferta stagionale: dopo Roma e Firenze, i lagunari sono attesi a Milano, per la sfida di domani sera contro i rossoneri di Fonseca. Il tecnico arancioneroverde Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa.

Il Milan ha il punto di forza a sinistra con Theo e Leao. Pensa a qualche tattica particolare?

"Mi stai rovinando la strategia (ride, n.d.r.). E' corretto, il Milan crea maggiori aspettative per i gol in quella zona e non da quest'anno. Sono giocatori che hanno anche grande voglia di dimostrare il loro valore in questo momento dopo quelle piccole cose che sono accadute all'Olimpico. Io ho cercato di preparare la partita nel migliore dei modi e cercando anche di limitare loro per dargli meno opportunità, ma sapendo che la qualità è altissima".