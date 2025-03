TMW - Fiorentina, la clausola da 52 milioni per Kean è valida solo per metà luglio

Moise Kean sta disputando una stagione decisamente positiva. L'attaccante della Fiorentina è secondo nella classifica cannonieri in Serie A e ci sono diversi club che hanno già messo gli occhi su di lui, tra cui alcuni di Premier League come Newcastle, Arsenal e Chelsea, che hanno allacciato i primi contatti per capire la fattibilità dell'affare. Secondo quanto raccolto da TMW, nel suo contratto è presente una clausola da 52 milioni di euro, esercitabile però solo dall'1 al 15 luglio.